Cadono calcinacci dal ponte della ferrovia: chiuso ad Albisola Superiore il sottopasso di via San Sebastiano

Disagio per automobilisti e scooteristi ad Albisola Superiore, che dal tardo pomeriggio odierno e fino a nuove istruzioni non potranno usufruire di un'importante arteria alternativa di traffico, quella tra via San Sebastiano e via Paolo VI.

La causa è la chiusura momentanea del sottopasso ferroviario, dal quale sono caduti nelle ultime ore alcuni calcinacci.

La riapertura ora sarà subordinata a "ulteriori accertamenti che verranno effettuati nella giornata di domani", con la luce del sole, spiega il vicesindaco e assessore, Roberto Gambetta.