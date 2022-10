Rsu Reefer-Apm nel porto di Savona-Vado, netta l'affermazione di Uiltrasporti col 61,98% delle preferenze

Con circa due terzi delle preferenze, il 61,98% dei votanti, è Uiltrasporti il sindacato confermatosi il più votato nelle recentissime elezioni per determinare la composizione della rsu di Reefer-Apm (ex Orsero) nel porto di Savona-Vado.

Su 140 aventi diritto, l'adesione è stata di 121 lavoratori: ben 75 coloro che hanno scelto Uiltrasporti, quindi 29 per Filt Cgil e 22 per Fit Cisl per quattro delegati su sei che spetteranno al sindacato affermatosi per primo nelle preferenze.