Incidente mortale sul lavoro ad Andora, i sindacati: "Necessario il rafforzamento dei controlli"

"Ennesimo incidente sul lavoro in provincia di Savona, questa volta ad Andora, dove un uomo di 60 anni ha perso la vita. Stando alle prime informazioni, l'incidente si sarebbe verificato in una abitazione privata dove erano in corso alcuni interventi edili. L'uomo, un elettricista, sarebbe stato travolto dal crollo di un muretto. Nell’esprimere vicinanza e cordoglio ai familiari della vittima, lanciamo un grido di allarme per questa emorragia di vite umane che, come ha ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 9 ottobre, giornata nazionale delle vittime sul lavoro, è un fenomeno inaccettabile in un Paese moderno che ha posto il lavoro a fondamento della vita democratica". Lo affermano in una nota stampa Cgil, Cisl e Uil di Savona.