Studiowiki presente al TTG Travel Experience di Rimini: "Momento propizio per costruire il futuro delle destinazioni italiane"

Studiowiki presente e protagonista in questi giorni al TTG Travel Experience di Rimini. L'evento rappresenta un punto di riferimento per gli operatori turistici nazionali e internazionali.

"Una manifestazione super, dinamica e con tanti incontri. C'era la necessità di tornare ad incontrarsi in presenza, nonostante questo periodo di grande crisi per le aziende e il sistema paese - spiega Federico Alberto CEO di Studiowiki - Assieme a Destination Design siamo la rete che cura le destinazioni italiane al TTG di Rimini".

"Noi non abbiamo mai mollato neanche nei periodi difficili del Covid - aggiunge - Questa crisi ci preoccupa, ma è arrivato il momento di fare, poco o tanto non importa. E' la situazione propizia per costruire il futuro delle destinazioni italiane".