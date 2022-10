La provincia assume personale, pubblicati quattro bandi

La provincia di Savona, prima in Liguria e tra le prime amministrazioni a livello nazionale, ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale i primi quattro bandi di Selezione Unica di personale, finalizzati all'assunzione non solo presso la Provincia ma anche presso tutti gli Enti Locali del Territorio.

Il sistema di selezione adottato, del tutto innovativo, è stato introdotto dal cosiddetto Decreto Reclutamento, approvato dal Governo con D.L. 80/2021, al fine di reperire nuove risorse particolarmente qualificate da impiegare nelle Pubbliche Amministrazioni in un momento in cui le stesse sono chiamate ad affrontare la sfida della gestione dei finanziamenti del Pnrr.

La provincia, grazie alle selezioni, formerà delle graduatorie di idonei di durata triennale, dalle quali i comuni e gli enti del Territorio potranno attingere per assumere personale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

I bandi pubblicati riguardano i seguenti profili: istruttore amministrativo/finanziario (Cat. C) per cui è richiesto il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado; istruttore tecnico (Cat. C) per cui è richiesto il diploma di Geometra; responsabile amministrativo/finanziario (Cat. D) per cui è richiesta alternativamente la Laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio o Ingegneria Gestionale; responsabile tecnico (Cat. D) per cui è richiesta alternativamente la Laurea in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile o Architettura.

Tutte le informazioni relative ai bandi possono essere reperite sul sito istituzionale della Provincia www.provincia.savona.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso al seguente link https://www.provincia.savona.it/trasparenza/bandi-concorso

Le domande per partecipare alle selezioni dovranno pervenire alla provincia di Savona entro il 14 novembre 2022. La provincia conferma così, anche in questo caso, il suo impegno a supporto degli enti del territorio, con uno sforzo organizzativo non indifferente finalizzato ad offrire nuove opportunità di lavoro per le comunità ed, al contempo, un’occasione irripetibile per lo sviluppo economico dell’intera Regione.