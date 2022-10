Esuberi di benzo(a)pirene, Cairo in Comune: "Chiediamo interventi urgenti e uno studio epidemiologico"

Continui esuberi di benzo(a)pirene in città, il gruppo di opposizione Cairo in Comune interroga il sindaco Paolo Lambertini e chiede interventi urgenti da parte della Regione per risolvere tale problematica: "Tale situazione persiste da anni. Si tratta di una sostanza inquinante, altamente pericolosa per la salute, poiché cancerogena", spiegano i consiglieri comunali Giorgia Ferrari e Silvano Nervi.

"La discussione è particolarmente urgente, visto che l'assessore all'ambiente Giampedrone, rispondendo in Consiglio regionale a un'interrogazione del consigliere Ferruccio Sansa, ha ammesso che la principale fonte di benzo(a)pirene è la cokeria di Cairo. Poiché tale elemento è a conoscenza della Regione e degli enti già dal 2020 (come si desume dalla risposta di Giampedrone) chiediamo interventi urgenti per risolvere il problema e abbattere le emissioni a tutela della salute di lavoratori e residenti, oltre ad un approfondito studio epidemiologico per avere dati reali e certificati sul legame tra inquinamento atmosferico e patologie tumorali nella nostra valle".

"Alla luce della risposta della Regione interesseremo l'autorità giudiziaria affinché valuti se sussistano responsabilità dolose o colpose", concludono dal gruppo di opposizione.

In allegato l'interrogazione depositata dai consiglieri di Cairo in Comune.