Savona, dal Panathlon giocattoli in dono per i bimbi ricoverati al San Paolo

Una significativa donazione di giocattoli ai piccoli pazienti ricoverati presso la Pediatria dell’ospedale San Paolo di Savona, nel padiglione " Astengo", lo scorso venerdì 14 ottobre da parte del Panathlon Club “Carlo Zanelli”. Alla consegna, organizzata in accordo con il primario di Pediatria dottor Alberto Gaiero e la coordinatrice dottoressa Monica D'Antonio, erano presenti il presidente del club Enrico Rebagliati, il vicepresidente Giorgio Novaro, il consigliere Daniele Ruocco e il segretario del club Simone Falco.

Panathlon opera con l’obbiettivo della difesa dei valori e degli ideali sportivi, della lotta contro il doping, contro ogni forma di discriminazione razziale, oltre a sensibilizzare alla cultura sportiva.

La mission del Panathlon di Savona è proprio quella di intervenire, ove possibile, nei vari campi: dal volontariato alla cultura, fino alla solidarietà, soprattutto nei confronti dei bambini. Infatti, il consiglio direttivo ha deliberato di offrire questi giocattoli proprio ai piccoli ricoverati.

"È per noi motivo di orgoglio aver organizzato questa importante mattinata – afferma il presidente Rebagliati -. Come Club stiamo preparando la Cerimonia che si svolgerà martedì 8 novembre dalle 17 presso la sede della Provincia di Savona, per la consegna della ‘Speranza Azzurra’, che quest'anno sarà assegnata alla giovane campionessa del karate Vittoria Galati. Inoltre, saranno consegnate altri riconoscimenti sportivi agli atleti savonesi che si sono distinti nelle varie discipline e nelle singole competizioni nazionali, europee ed internazionali, come le recenti Olimpiadi di Tokyo”, conclude il presidente di Panathlon.