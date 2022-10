Casanova Lerrone, nuovo look per il campanile di Marmoreo (FOTO)

A Casanova Lerrone nuovo look per il campanile di Marmoreo in attesa della ristrutturazione dell'intero tetto della chiesa dei Ss Pietro e Paolo.

Grazie alla Cei - tramite l'8 per mille - e alla generosità degli abitanti del paesino della Val Lerrone, il campanile è tornato ai colori del vecchio intonaco risalenti al 1934, l'ocra e il bordeaux.

I lavori sono iniziati dopo Pasqua e si sono conclusi da poche settimane. In cima alla costruzione e accanto alla vecchia lapide con la scritta "Christus regnat", i residenti hanno aggiunto "Christus Imperat" in memoria dei lavori datati 2022.

Ora la speranza è di rinnovare il tetto entro i primi mesi del 2023.