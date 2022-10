Scomparsa dell’ex sindaco Ennio Fazio, Ceriale sotto shock. Il sindaco Romano: "Tragedia immane che colpisce tutta la cittadina ma non solo"

"L’improvvisa scomparsa di Ennio Fazio, ex sindaco del nostro Comune dal 2008 al 2018, ma ancor di più del concittadino e amato Ennio, ci ha lasciato increduli e sotto shock". Così Luigi Romano, sindaco di Ceriale

"Anche con il trascorrere delle ore, da quando la notizia ha iniziato a circolare, rimane difficile trovare le parole per esprimere il sentimento di profonda commozione e dolore per l’improvviso decesso avvenuto questa mattina - prosegue il primo cittadino - A livello personale permane un senso di vuoto enorme… Ci siamo visti qualche giorno fa, era in moto a Ceriale, sembrava in piena salute. E oggi un fatale malore l’ha portato via alla sua famiglia e alla nostra comunità".

"Una tragedia immane che colpisce tutta la nostra cittadina e non solo: Ennio Fazio è stato protagonista della vita pubblica e amministrativa di Ceriale, oltre a diversi incarichi ricoperti nel settore agricolo e floricolo".

"Come amministrazione comunale ho proposto e sto predisponendo una ordinanza per la proclamazione del lutto cittadino in occasione della data dei funerali, per tutta la durata della cerimonia funebre. Non posso che porre le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Ennio, a nome di tutta l’amministrazione comunale" conclude infine il sindaco di Ceriale.