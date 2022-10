Tragedia nei boschi di Calizzano: è l'ex sindaco di Ceriale Ennio Fazio la vittima del malore

Ha colpito non solo tutta Ceriale, ma anche l'intera provincia la tragedia consumatasi stamani nei boschi di Calizzano: a perdere la vita a causa pare di un problema cardiaco, è stato infatti l'ex primo cittadino della località ingauna, Ennio Fazio.

Sindaco per due mandati consecutivi, dal 2008 al 2018, è stato colto da un malore mentre si trovava alla ricerca di funghi nei boschi della Val Bormida: inutili per lui sono stati i soccorsi prestatigli dal personale medico, che purtroppo non ha potuto che constatarne il decesso.

“Questa terribile notizia è arrivata all’improvviso e non ho ancora avuto il tempo di metabolizzarla – commenta il sindaco Luigi Romano, con la voce rotta dalla commozione -. Ci ha lasciati tutti sgomenti e increduli. Ho visto Ennio pochi giorni fa e ora mi viene davvero difficile pensare che non ci sia più”.

Anche il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, a nome di tutta l'Amministrazione comunale, esprime il proprio cordoglio per la tragica scomparsa dell'ex sindaco di Ceriale Ennio Fazio. "Sono molto scosso per la scomparsa di Ennio - afferma Tomatis - lui è stato in molte occasioni un punto di riferimento e un modello di sindaco, di amministratore, ma, ancor prima, di uomo. Abbiamo condiviso molte battaglie insieme. Lo ricordo in prima linea schierarsi per l'ospedale di Albenga e per i rimborsi dei danni alluvionali. Era un uomo che ci metteva la faccia. Non si è mai fatto problemi a difendere le sue idee e le giuste cause, a prescindere dalle appartenenze politiche. Umanamente era una persona che sapeva ascoltare e consigliare, spesso abbiamo condiviso opinioni e idee anche durante il mio percorso politico, prima da vicesindaco e poi da sindaco. Ho sempre trovato in lui una persona aperta e disponibile e ci legava un sentimento di profonda stima reciproca, rispetto e amicizia. Ciao Ennio, mancherai molto".

Imprenditore florovivaistico proprio nella "sua" Ceriale, era molto conosciuto in tutto il savonese per i numerosi incarichi ricoperti a livello provinciale: oltre a essere stato presidente della cooperativa "L'Ortofrutticola" locale, per dieci anni ('92-'02) era stato prima presidente savonese di Coldiretti, periodo durante il quale era anche stato presidente del gruppo permanente ‘‘Fiori e Piante’’ della Commissione Europea ('99-'03). Nella Confederazione dei Coltivatori Diretti era stato poi anche massimo esponente regionale ('03-'07) venendo eletto anche nel direttivo nazionale.

Membro del Distretto florovivaistico del Ponente ligure ('03-'08) e quindi presidente del gruppo consultivo ‘‘Fiori e Piante’’ della Commissione Europea ('00-'10), dal 2002 al 2010 aveva portato la sua esperienza nel settore del florovivaismo nella Camera di Commercio savonese come membro di giunta, per la quale era diventato anche presidente del Centro di Sperimentazione Agricola.