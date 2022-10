Samp: società e tifosi attendono il bonifico dello sceicco Al-Thani, la squadra sfida l'Ascoli in Coppa Italia

In una giornata attesa per ben altre motivazioni, il 20 ottobre è infatti la data indicata dall’intermediario Francesco Di Silvio quale svolta per l’acquisto della Sampdoria da parte dello sceicco Khalid Faleh Al-Thani, i blucerchiati tornano in campo per il secondo turno di Coppa Italia.

Alle 18 a Marassi arriva l'Ascoli, compagine che naviga a centro classifica in Serie B, e se i pensieri dei tifosi sono tutti rivolti al bonifico da 40 milioni di euro che dovrebbe essere accreditato sul conto escrow della banca Bper, in Lussemburgo, quelli della squadra allenata da Dejan Stankovic devono obbligatoriamente rimanere ancorati al calcio giocato onde evitare pessime figure che potrebbero avvilire ulteriormente un ambiente già abbastanza mortificato da situazione societaria e classifica.

"La sfida di Coppa Italia può aiutare perché facciamo un turnover così quelli che hanno giocato meno possono mettere minuti nelle gambe - ha dichiarato il tecnico sampdoriano nel post Samp-Roma - C'è molto margine di miglioramento e partire da questo atteggiamento deve essere una base per ripartire molto più forti".