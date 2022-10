Cordoglio di Coldiretti Savona e Coldiretti Liguria per la scomparsa di Ennio Fazio

“La classe dirigente e la struttura di Coldiretti Savona e quella di Coldiretti Liguria esprimono con grande dolore il proprio cordoglio per la scomparsa di Ennio Fazio, il cui lutto lascia tutti sgomenti.

Ennio Fazio è stato Presidente provinciale di Coldiretti Savona dal 1990 al 2001 e regionale di Coldiretti Liguria dal 2001 al 2008, ricoprendo altresì negli anni ulteriori importanti incarichi all’interno del mondo economico, della cooperazione e istituzionale della provincia di Savona.

Oltre un apprezzatissimo dirigente, Coldiretti Savona e Coldiretti Liguria perdono un amico, una persona attenta ai bisogni degli altri e del suo territorio. Un uomo che negli anni è riuscito a rappresentare in maniera determinante ed efficace il settore floricolo in ambito Comunitario. Tantissimi in lui hanno trovato un conforto, un consiglio, un aiuto.

Coldiretti Savona e Coldiretti Liguria si stringono nel dolore alla moglie Liliana, ai figli Marzia e Davide e alla mamma Maria Laura”.