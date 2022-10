Il "Trofeo Laigueglia" alla ricerca di un nuovo service per le prossime edizioni

Il Comune di Laigueglia ha indetto un avviso pubblico di manifestazione d'interesse per l’affidamento dell’appalto della gestione complessiva dei servizitecnico/organizzativi per le prossime edizioni del "Trofeo Laigueglia", corsa ciclistica che apre il calendario annuale dei professionisti in Italia.

Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è stabilito in due anni, in corrispondenza delle edizioni 2023 e 2024, con la possibilità di rinnovo per un altro anno (edizione 2025) previa adozione di formale delibera della Giunta Comunale. L'appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Per quanto riguarda i requisiti per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coerente con quella oggetto dell'appalto o essere Associazioni Sportive che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coerente con l’oggetto della gara. Se cooperative sociali, sarà necessaria l'iscrizione all'albo delle società cooperative.

I partecipanti dovranno inoltre essere in possesso di un fatturato medio annuo nel settore oggetto di gara, realizzato nei migliori tre esercizi finanziari chiusi e disponibili dell’ultimo quinquennio non inferiore a 116 mila euro. Il requisito di fatturato viene richiesto al fine di selezionare operatori dotati di una certa solidità economico finanziaria e in grado di garantire una corretta e puntuale esecuzione del contratto.

Inoltre, è richiesta adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante elenco dei principali servizi analoghi a quelli a base di gara espletati nell’arco dell’ultimo quinquennio. A tal fine l’operatore economico dovrà indicare date, importi e committenti. Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@postacertificata.comune.laigueglia.sv.it, entro e non oltre venerdì 4 novembre 2022.