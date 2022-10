Savona, il 28 ottobre presentazione del libro: "Il caso Ghersi: come si inventa una leggenda antipartigiana"

"La morte, la fanciulla e l'orco rosso. Il caso Ghersi: come si inventa una leggenda antipartigiana".

Questo il titolo del saggio storico di Nicoletta Bourbaki che verrà presentato con l'autrice e patrocinato dall'Anpi Provinciale di Savona e dall'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea venerdì 28 ottobre alle 21.00 nella Società di Mutuo Soccorso delle Fornaci in Corso Vittorio Veneto 73r a Savona.

"Con questo saggio storico Nicoletta Bourbaki (gruppo di lavoro sul revisionismo storiografico in rete, sulle false notizie a tema storico e sulla riabilitazione del fascismo) rende noto cinque anni di ricerca negli archivi, nelle biblioteche e in rete per ricostruire, inserendole nel contesto savonese e italiano, le vicende della famiglia Ghersi, caso di 'leggenda anti partigiana' che da Savona ha raggiunto i media nazionali" dicono Anpi provinciale e Isrec.

"Le pagine del libro e la presentazione di venerdi 28 ottobre, sono un'importante occasione per analizzare la genealogia della narrazione anti partigiana che fin dai venti mesi della Resistenza arrivano ai giorni nostri e per ragionare di metodo storico- critico e dell'uso strumentale del passato" concludono.

Modererà Nicola Stella, già giornalista del Secolo XIX.