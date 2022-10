Infortuni sul lavoro nel savonese, siglato accordo in Unione Industriali. Cgil: "Invertiamo questo trend negativo"

Savona e la provincia maglia nera per gli infortuni sul lavoro, da lì la decisione di siglare un accordo con l'Unione Industriali per arginare il problema.

In Liguria il primo tra i settori interessati è quello dell’Industria e Servizi (17.984 denunce in aumento del 69,2% sull’anno precedente), ma in forte aumento ci sono i settori in espansione, come Commercio +148%, Alloggio e Ristorazione +60%, Trasporti e Logistica +43%.