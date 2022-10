Addio a Michele Teghillo, lutto a Pietra Ligure: dj e musicista con i Wojtila Sunrise, aveva solo 46 anni

Lutto a Pietra Ligure per la scomparsa, all'età di 46 anni, di Michele Teghillo.

Sgomento e incredulità tra gli amici che lo ricordano come un uomo gentile, intelligente, colto e sempre col sorriso sulle labbra: numerosi i messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo sui social ma non solo.

Aveva frequentato il liceo scientifico Issel di Finale Ligure. A metà degli anni novanta fu pioniere del ritorno della musica dal vivo nel savonese collaborando come dj al Giuditta Rock cafè di Borgio Verezzi ed esibendosi in molti locali come chitarrista con la sua band: i Wojtila Sunrise.