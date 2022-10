Bandiera blu: anche Pietra, Loano e Borgio a Roma per il tavolo tecnico della Fondazione per l'Educazione Ambientale (FOTO)

Presentato il Questionario Bandiera Blu 2023, strumento fondamentale per ottenere il prestigioso riconoscimento ed esposti tutti gli aggiornamenti della Procedura Operativa per l’assegnazione della Bandiera secondo metodi e criteri di idoneità utilizzati dalla FEE Italia.

Trasferta romana per l'assessore all'ambiente del Comune di Pietra Ligure Cinzia Vaianella che, questa mattina, insieme, tra gli altri, all'assessore all'ambiente del Comune di Loano Remo Zaccaria e al vice sindaco di Borgio Verezzi Pier Luigi Ferro, ha partecipato, presso la Sala Tirreno del Palazzo di Regione Lazio, al primo incontro tecnico organizzato dalla FEE (la Foundation for Environmental Education - Fondazione per l'Educazione Ambientale) con le amministrazioni locali per l'avvio del complesso iter per la certificazione Bandiera Blu.

La Bandiera Blu è assegnata ogni anno alle località turistiche balneari che rispettano rigorosi criteri nella gestione sostenibile del territorio, nella qualità delle acque, nella sicurezza, nella gestione efficiente dei rifiuti, nei servizi e nell’educazione ambientale. È un riconoscimento veramente importante ed un ottimo biglietto da visita per tutto il territorio e non solo per le singole amministrazioni che non possono che lavorare insieme in un ottica squisitamente comprensoriale per salvaguardare l'ambiente e il mare.

"Continua l'impegno e il lavoro per il nostro territorio" evidenziano dal Comune pietrese.

“Un incontro molto 'utile' e positivo – ha spiegato l'assessore loanese Remo Zaccaria – che ha permesso agli amministratori del territorio non solo di conoscere i nuovi criteri e le nuove modalità di presentazione delle domande, ma anche di confrontarsi vis-a-vis rispetto alle iniziative che i singoli Comuni stanno portando avanti per salvaguardare in maniera sempre più efficace la nostra risorsa più importante: il mare. Le iniziative in ambito ambientale, infatti, non possono essere portate avanti da singoli comuni, ma devono coinvolgere interi territori e comprensori. Il mare non ha confini ed è patrimonio di tutti noi”.