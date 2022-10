Campochiesa d’Albenga, il comune mette dissuasori per evitare parcheggi "selvaggi", ma poche ore dopo alcuni vengono rimossi da ignoti

A qualcuno i dissuasori posti davanti al bar di Campochiesa non sono piaciuti e li ha rimossi poche ore dopo la loro installazione.

Una situazione annosa quella registrata nelle adiacenze del bar e del negozio di alimentari di Campochiesa d’Albenga, dove le auto dei frequentatori venivano parcheggiate in modo “casuale” sulla strada principale, benché, proprio nelle immediate vicinanze delle attività commerciali della frazione ingauna, ci siano aree di parcheggio a disposizione.

A seguito di diverse segnalazioni fatte dai cittadini al comune e alla Polizia locale di Albenga, martedì 25 ottobre sono stati installati dei dissuasori a bordo strada, nelle aree in cui i mezzi venivano momentaneamente parcheggiati, anche per consentire il passaggio pedonale in sicurezza. Solo poche ore dopo, due delle transenne installate sono state rimosse da ignoti e appoggiate al muro.