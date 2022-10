Escursionista caduta sulle alture di Finale Ligure: soccorsi mobilitati (FOTO)

Intorno alle ore 18.00 odierne il Comando Provinciale Vigili del fuoco di Savona ha ricevuto una chiamata di soccorso da parte di un'escursionista in difficoltà su una delle pareti situate nelle alture di Finale Ligure: la ragazza era infatti caduta sul sentiero che porta alla falesia del Caimano, in località Case Valle a Finale Ligure, per cause che non si conoscono.

La persona soccorsa e successivamente trasportata in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ha riportato un trauma cranico, uno al costato e uno ad un braccio.