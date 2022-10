Savona, assemblea pubblica di Unione Popolare: appuntamento sabato 29 ottobre

Anche a Savona Unione Popolare, dopo la campagna elettorale che ci ha visto impegnati in uno sforzo davvero notevole, con le nostre pochissime risorse e un impianto organizzativo tutto da costruire, dà seguito ad un progetto aperto, ad una condivisione tanto di contenuti quanto di realizzazione di iniziative concrete.

Unione Popolare, che nel savonese è sostenuta attivamente da Rifondazione Comunista e da uno spontaneismo di donne e di uomini che liberamente, nel contesto della sinistra di alternativa, si sono autorganizzati per dare il maggior contributo possibile, ha ottenuto a Savona e in provincia risultati sopra la media nazionale: l'1,8% nel capoluogo e più di 1.800 voti in tutto il savonese.

Considerando che Unione Popolare si era appena presentata come progetto per il futuro, con la prospettiva delle elezioni nel 2023, si è trattato di un primo passo che, per l'appunto, ci consente oggi di farne altri.

"Invitiamo tutte e tutti coloro che hanno sostenuto e che vorranno sostenere e far parte dell'esperienza politica di una vera sinistra di opposizione alle politiche del governo Meloni, a partecipare all'assemblea pubblica che si terrà sabato 29 ottobre alle ore 17 presso la società "La Generale" di via San Lorenzo a Savona", spiegano da Unione Popolare.

"Vogliamo iniziare un cammino che sarà lungo, per ridare all'Italia, e quindi anche ai savonesi, un punto di riferimento sicuro, su cui poter contare in materia di giustizia sociale, di diritti civili, di difesa di quell'ambiente che le politiche tanto del centrosinistra quanto delle destre hanno contribuito a devastare. Il lavoro, i diritti dei più deboli e di coloro che non arrivano a fine mese con i salari sempre più poveri e con le tante incertezze su un futuro invisibile, sono l'asse di sviluppo del nostro progetto politico".

"Vi aspettiamo tutte e tutti sabato pomeriggio in Villapiana per iniziare questo percorso. Difficile ma necessario. Possibile e non più improbabile", conclude.