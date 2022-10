Terapia del dolore del Santa Corona, pazienti allarmati: "Medici in fuga, a rischio l'esistenza del reparto". Ma l'Asl rassicura: "Nessuna situazione critica"

Nuovi timori per i pazienti della struttura di Terapia del Dolore del Santa Corona di Pietra Ligure in cura con la cannabis terapeutica.

Questa volta a preoccupare, dopo le problematiche legate a quanto avvenuto in seguito al pensionamento del dottor Bertolotto e alle difficoltà nel riconoscimento e nella distribuzione della terapia, è il futuro del reparto stesso.

Una prospettiva allarmante, quella della chiusura del reparto, che vedrebbe coinvolti principalmente i pazienti " ma anche medici, infermieri e tutto il personale in servizio in reparto " spiega ancora Adelina Mazzei.

Interpellata sulla questione, l'Asl2 Savonese ha prontamente rassicurato gli utenti: " Non c'è nessuna situazione particolarmente critica all'orizzonte, questa amministrazione è a conoscenza della situazione e sta già provvedendo, con un concorso pubblicato il 15 giugno 2022, alla sostituzione del medico che lascerà il reparto alla fine dell'anno ".

"Per ora non risultano altri movimenti di personale, se in futuro si dovessero verificare si provvederà a compensarli" precisano dall'azienda sanitaria savonese.

Il concorso menzionato dall'Asl2 riguarda la copertura di due posti (di cui uno in graduatoria) di dirigente medico, disciplina cure palliative, a tempo indeterminato e a rapporto di lavoro esclusivo.