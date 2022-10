Savona, due mesi di lavori per realizzare la nuova rotatoria tra via Nizza e via Quiliano

Due mesi di lavori per realizzare la nuova rotatoria, provvisoria, nei pressi della chiesa di Zinola a Savona e non mancheranno le polemiche tra i residenti e i commercianti del zona.

Sono stati infatti disposti gli interventi dall'1 di novembre al 31 dicembre per il tracciamento della rotonda nell'intersezione tra via Nizza e via Quiliano.

La rotatoria verrà quindi creata sull'Aurelia tra il distributore Q8 ed il ponte sul Torrente Quiliano. Prima ne verrà posizionata una temporanea per consentire il passaggio delle auto e successivamente quella definitiva che però verrà comunque testata.

Sarà confermato sul tratto il divieto h24 di fermata con rimozione forzata e sarà istituita la circolazione rotatoria tramite il posizionamento di new yersey in plastica e collocata la segnaletica verticale di dare precedenza.

Sarà posizionato inoltre un pannello segnaletico che indica la circolazione rotatoria in immissione da via Nizza a via Quiliano e tracciate le isole spartitraffico a separazione dei flussi veicolari e una relativa canalizzazione in immissione sulla rotatoria.