Celle, nuovo muro all'interno del centro di raccolta: intervento da 85mila euro

La giunta comunale di Celle Ligure ha approvato nella seduta del 21 ottobre l'intervento di miglioria proposto da Sat, relativo alla realizzazione di un nuovo muro perimetrale all’interno del centro di raccolta di via Sanda.

Verrà così razionalizzato l’utilizzo in quanto a parità di superficie occupata e verrebbero ottenute maggiori aree da destinare al deposito dei cassoni scarrabili.

L'intervento, il cui costo ammonta a 85mila euro non comporta oneri per il comune in quanto la copertura finanziaria è assicurata interamente da Sat.