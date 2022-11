Viabilità modificata in via Matteotti ad Altare per consentire i lavori di miglioramento sismico del viadotto "Ferrovia" dell'autostrada A6.

Dal 2 al 5 novembre, dalle ore 21 alle 6, verrà istituito un senso unico di marcia alternato, regolato da semaforo o moviere, nel tratto compreso tra la rotonda adiacente al cimitero e l'incrocio su via Mallare.