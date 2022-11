Chiusura autoscuola a Savona, verrà depositata una querela in Procura da una cinquantina di savonesi "beffati"

Sono circa una cinquantina i savonesi che hanno sottoscritto una querela presentata quest'oggi dai Carabinieri e che verrà depositata alla Procura nei confronti dell'autoscuola Fontana di via Guidobono a Savona.

L'autoscuola, sospesa ad agosto per tre mesi proprio da Palazzo Nervi a causa di diverse irregolarità, non aveva avvisato i propri clienti che avevano già pagato le lezioni di guida anticipatamente e avevano prenotato esami che in questo momento, senza i fascicoli in mano, sono in una fase di assoluto stallo.

Lo scorso 2 settembre inoltre l'amministratore unico della società, Sandra Fontana, oltre a comunicare di rinunciare a svolgere l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi, aveva comunicato di voler cessare l'attività dell'autoscuola.

Decisione questa che aveva ulteriormente gettato nel caos i savonesi "beffati" che nel frattempo si erano uniti in un gruppo su WhatsApp e avevano dato mandato all'avvocato Danilo Coppola di dar vita ad un'azione legale.

"Ho provato a mandare più di un mese fa una diffida mezzo pec e alla residenza a nome e per conto dei clienti per la restituzione dei fascicoli e delle somme indebitamente trattate ma non ho ricevuto nessuna risposta - aveva spiegato alla nostra redazione l'avvocato Coppola - poi valuterà la Procura ma sicuramente si possono evincere reati dal punto di vista penale e amministrativo e la strada della querela è quella di maggior tutela per tutti i clienti, molti non hanno i fascicoli, non hanno idea di come fare a iscriversi ad un'altra autoscuola e stanno perdendo mesi su mesi".

Le problematiche che si erano venute a creare sono tra le più varie: da chi ha pagato per l'esame per la Carta di Qualificazione del Conducente senza però ottenere nulla perdendo così opportunità di lavoro, a chi invece ha corrisposto l'importo completo del pacchetto guide (il più delle volte senza ricevere in cambio una regolare fattura e/o quietanza di pagamento) senza poi riuscire a svolgere effettivamente le prove, ritrovandosi poi a non riuscire a prenotare l'esame in Motorizzazione o iscriversi in un'altra autoscuola visto che i fascicoli erano stati trattenuti.

L'agenzia era stata diffidata nel luglio 2021, ma viste che le irregolarità già sanzionate tramite sanzioni disciplinari più lievi non li avevano dissuasi dal ripeterle e reiterarle, la Provincia di Savona ha deciso di sospenderli per 90 giorni.

Lo scorso 20 luglio l'autoscuola era stata richiamata "ad una puntuale applicazione della normativa di legge e regolamentare e, nel caso specifico, a prestare particolare attenzione alle comunicazioni e ad ottemperare a quanto di volta in volta richiesto e disposto dalla Provincia di Savona".

"Visto e considerato ai fini di tutelare l'utenza e nell'esercizio del proprio potere di vigilanza amministrativa e tecnica, si ritiene necessario sospendere l'attività dell'Autoscuola Fontana srl, per il periodo massimo di tre mesi riservandosi di adottare eventuali successivi provvedimenti qualora, decorsi i predetti tre mesi, si riscontrassero ulteriori irregolarità" avevano spiegato da Palazzo Nervi.