Lettieri: "Il nuovo Tgv Nizza-Milano deve fermare anche a Loano"

"Il nuovo Tgv che, dal 2023, collegherà Nizza a Milano dovrà fermare anche a Loano. A partire da dicembre 2023, la Snfc Voyages Italia ripristinerà il collegamento tra la Costa Azzurra ed il capoluogo lombardo con fermate intermedie a Monaco, Ventimiglia, Sanremo, Imperia, Diano Marina, Alassio, Albenga, Finale Ligure, Savona, Genova, Pavia e Milano Rogoredo".

Cosi commenta il sindaco di Loano Luca Lettieri che aggiunge: "I treni saranno disponibili tutti i fine settimana, dal venerdì alla domenica, con due viaggi, uno al mattino e uno al pomeriggio. Al mattino partiranno alle 7 da Porta Garibaldi e arriveranno a Nizza alle 11.35. Nella direzione opposta, i treni partiranno da Nizza alle 8 con arrivo a Milano alle 12.35. Al pomeriggio i convogli partiranno da Porta Garibaldi alle 15 per arrivare a Nizza alle 19.35; in senso inverso, invece, la partenza da Nizza è alle 18 e l'arrivo a Milano alle 22.35. In questo modo verrà ripristinato il collegamento sulla linea Milano-Nizza-Marsiglia che Thello aveva interrotto dal 1° luglio 2021".

"Ad oggi pare proprio che Loano sia stata esclusa dall'elenco delle fermate del Tgv. Una scelta che penalizza non solo la città, ma tutta l'area servita dalla nostra stazione. Milano e la Lombardia, così come la vicina Costa Azzurra, sono tra i nostri bacini turistici di riferimento e perciò la scelta di non far fermare qui il Tgv, unita alle già poche fermate di convogli veloci quali Intercity e Frecce, penalizza non poco il comprensorio loanese, uno dei principali a livello turistico. Per questo motivo, ho intenzione di attivarmi e di chiedere a Snfc di inserire anche Loano tra le fermate del nuovo Tgv Nizza-Milano", conclude il primo cittadino.