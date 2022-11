Manifestazione pro pace, il 5 novembre a Roma in piazza anche la Cgil savonese

La Cgil, insieme a numerose associazioni, promuove e sostiene la manifestazione per la pace che si terrà sabato 5 novembre a Roma nell'ambito della mobilitazione nazionale "Europe for peace" organizzata per chiedere il cessate il fuoco e porre fine al sanguinoso conflitto armato in corso in Ucraina.

"Il mondo del lavoro, ma più in generale la società italiana, sta pagando un prezzo altissimo: l’inflazione ha raggiunto livelli insostenibili con conseguenze drammatiche sulle fasce sociali più povere, interi settori economici rischiano il collasso per mancanza di materie prime e per il caro energia, le crisi alimentari mondiali mettono a rischio Paesi già instabili - proseguono dalla segreteria savonese - La Cgil ripudia la guerra e continuerà a richiedere con convinzione una Conferenza Internazionale per la pace che impegni tutti gli Stati al rispetto del diritto internazionale, alla riduzione delle spese militari, all’eliminazione delle armi nucleari a favore di investimenti per combattere le povertà, per favorire la transizione ecologica e per garantire un lavoro dignitoso. La guerra non si può fermare con la guerra".