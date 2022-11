Villanova d'Albenga, 35 posti auto e 6 per le moto: inaugurato il nuovo park di via dell’Unità d’Italia

Inoltre, sul piazzale è prevista l’installazione di due colonnine per la ricarica delle auto elettriche, già ordinate al gestore, che verranno installate nelle prossime settimane.

E’ stato inaugurato il nuovo parcheggio auto e moto realizzato dall’Amministrazione Balestra su via dell’Unità d’Italia nella zona attigua ai campi sportivi di Villanova d’Albenga.

“L’opera rientra nelle opere previste dal PRRU Piano regionale di rigenerazione urbana - spiega il sindaco Pietro Balestra che con il vicesindaco Paolo Cha ha aperto ufficialmente il piazzale - Ha previsto un investimento complessivo di 198mila euro cofinanziato dalla Regione Liguria con un contributo a fondo perduto di 158mila euro e per la restante spesa di 39mila e 587 euro con fondi comunali”.

“Ringrazio Regione Liguria - ha sottolineato Balestra - e in particolare l’assessore regionale Marco Scajola per la sensibilità dimostrata per i piccoli comuni che grazie a questi contributi possono realizzare interventi di riqualificazione urbana molto importanti, che offrono servizi a sportivi, residenti e turisti”.