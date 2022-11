+Cairo: "Intitoliamo il palazzetto dello sport all'ex sindaco Belfiore". Lambertini piccato: "Spetta a noi decidere e lo faremo"

"Un indicatore importante del valore che una società assegna ai suoi membri è dato anche dal riconoscimento e dal ricordo che ne fa di loro quando non ci sono più. Franca Belfiore è stata il primo sindaco donna della città di Cairo Montenotte".

Il gruppo di opposizione +Cairo ha presentato una mozione per impegnare l'amministrazione comunale, previa autorizzazione prefettizia, ad intitolare all'ex sindaco "il palazzetto dello sport o quello che congiuntamente potremmo concordare".

Grande appassionata di politica e militante nel Pds-Ds, la Belfiore aveva retto il comune cairese del '93 al '95 a seguito delle dimissioni dell'allora primo cittadino Pietro Castagneto. Il 23 aprile del 1995 era stata eletta sindaco a capo di una coalizione di centrosinistra. Dopo la sconfitta alle comunali del 1999 per mano di Osvaldo Chebello aveva ricoperto il ruolo di capogruppo di minoranza. E' mancata il 19 giugno 2010.

"La sua amministrazione aveva lavorato con grande rigore. Con Franca Belfiore ci fu una gestione corretta della macchina pubblica. Era una persona integra, molto corretta e con grandi capacità - spiegano i consiglieri comunali del gruppo Fulvio Briano, Renzo Berretta e Alberto Poggio - Negli anni del suo operato politico, sia da sindaco, sia da capogruppo di opposizione, assieme al suo partito, si era adoperata per far arrivare a Cairo i fondi 'Italia 90', poi effettivamente utilizzati per il palazzetto dello sport".

"Il nostro intento è ricordare la sua figura, nonché restituire visibilità alle donne che hanno contribuito con il loro impegno a migliorare la nostra società e ad adoperarsi per il bene comune", concludono dal gruppo +Cairo.

"Non è certo questa mozione che modificherà le nostre intenzioni - commenta il sindaco Paolo Lambertini - Spetta a noi decidere cosa intitolare e lo faremo, a tempo dedito. Abbiamo grande rispetto verso le persone che hanno fatto del bene alla nostra comunità, come già dimostrato con piazza Oscar Assandri, dimenticata dall'amministrazione Briano, e recuperata grazie al nostro operato. Assandri è stato un grande sindaco".

Nel 2017 il primo cittadino Lambertini aveva proposto di cambiare nome a corso Stalingrado poiché "vetusto e anacronistico", intitolando la strada che attraversa la frazione di Bragno proprio alla Belfiore: "Al di là delle polemiche scaturite, tale operazione sarebbe stata poco pratica per il costo che avrebbero dovuto sostenere le famiglie per il cambio dei documenti".

"La Belfiore è stata una figura importante per la nostra comunità. Noi vogliamo ricordarla, certamente non basta avergli intitolato la biblioteca delle scuole medie, cosi come merita qualcosa in più anche il dottor Giorgio Gaiero, uno dei più grandi benefattori di Cairo Montenotte", conclude Lambertini.