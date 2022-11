Restyling del liceo Calasanzio, Carcare ottiene 85 mila euro per la progettazione

Recupero e ampliamento dei locali del liceo Calasanzio: il comune di Carcare ha ricevuto 85 mila dal ministero dell'Interno per finanziare la progettazione esecutiva e definitiva.

"Cinque anni fa avevamo predisposto un progetto preliminare per la riqualificazione e la manutenzione del plesso scolastico, mediante il recupero delle aree del sottotetto e di alcuni locali non utilizzati dai Padri Scolopi, che attualmente non fanno parte della struttura scolastica. L'obiettivo? Mettere il tutto a disposizione di studenti, lavoratori e cittadini", spiega il sindaco Christian De Vecchi. Tale piano prevedeva la realizzazione di due aule.

"Questo finanziamento ci consentirà di tornarci sopra, aggiornando e facendo tutte le verifiche del caso per presentare un progetto in grado di soddisfare i vincoli della Soprintendenza, nonché tutti i crismi necessari per la partecipazione ai bandi", aggiunge il primo cittadino.

"Si tratta di una buona notizia poiché si inserisce nell'ambito della nostra volontà di aggiornare l'edificio in occasione del 400° anniversario della fondazione del Collegio delle Scuole Pie - conclude De Vecchi - Senza progetto non si può concorrere per ottenere i finanziamenti".