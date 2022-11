Consiglio regionale, il presidente Medusei ricorda in aula l'ammiraglio Gabrielli e Leonardo Franza

Questa mattina, in apertura di seduta il Consiglio regionale della Liguria ha osservato un minuto di silenzio per commemorare l’ammiraglio ispettore Davide Gabrielli, scomparso prematuramente. Da gennaio l’ufficiale era direttore del Centro di Sperimentazione navale della Spezia, struttura di eccellenza nello sviluppo dei programmi scientifici e tecnologici della Marina Militare.

«Nel ricordo di quanti lo hanno conosciuto rimane il ritratto di un ufficiale di valore, un uomo garbato, ineccepibile», ha detto il presidente del Consiglio regionale, Gianmarco Medusei, che ha espresso il cordoglio dell’intera Assemblea «alla moglie, ai figli e alla più grande famiglia della Marina Militare».

Medusei ha quindi espresso il Cordoglio dell’Aula per la scomparsa del giovane Leonardo Franza deceduto lunedì mattina a Molini di Triora. «Mi sento di rivolgere un pensiero di sollecita partecipazione alla famiglia del giovane Leonardo Franza, di soli 21 anni, morto a seguito dell’esplosione dell’abitazione di via Marconi a Mulini di Triora dove si era riunito un gruppo di amici per festeggiare la notte di Halloween. – ha detto - Sono ancora cinque i giovani che versano in gravi condizioni a seguito dell’incidente. Ci uniamo alle loro famiglie per formulare un sentito augurio di una completa guarigione per i ragazzi coinvolti».