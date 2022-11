Garanti Liguria, Gruppi di minoranza: “Necessario accelerare sulle nomine”

“La discussione di oggi in Consiglio Regionale sui ritardi nella nomina dei garanti liguri, Difensore civico, Garante dei detenuti, Garante dell’infanzia, Garante delle vittime di reato, deve portare a una accelerazione che faccia uscire tutti da un’inaccettabile situazione”, dichiarano i Gruppi consiliari di minoranza in Regione Liguria, Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Lista Sansa e Linea Condivisa.

“Come minoranza siamo da tempo pronti a convergere su un nome condiviso per il Difensore Civico e da tempo pronti a mettere a disposizione rose di nomi autorevoli, a partire dal Garante dei detenuti, e a valutare le proposte autorevoli sulle figure di Garanzia. Preoccupano però i ritardi, e preoccupano ulteriormente le dichiarazioni della Lega che oggi, invece di lavorare per convergere su scelte di grande condivisione e di garanzia, ha proposto di modificare il meccanismo di elezione di queste figure, per renderle appannaggio della sola maggioranza. Una prospettiva contraria alle norme e al senso dei garanti, e che rischia di rendere ancora più difficile la scelta in tempi brevi di figure indispensabili per la tutela dei diritti universali dei cittadini”.

“Per questo - concludono i Gruppi di minoranza in Regione - sollecitiamo tutti, a partire dalla maggioranza, a individuare le modalità per una rapida e condivisa risoluzione della vicenda che si trascina da troppo tempo”.