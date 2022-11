La Diocesi indice il bando di concorso "Un logo per Pio VII"

La pubblicizzazione di tutti gli eventi sarà contrassegnata da un logo, per la cui realizzazione verrà chiesto agli studenti di cimentarsi con un elaborato grafico. Al bando di concorso possono partecipare gli studenti, singolarmente o a gruppi, degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado presenti sul territorio diocesano.

L’adesione dovrà essere comunicata via e-mail a museoecattedralesavona@gmail.com non oltre il 7 dicembre, per consentire agli organizzatori di offrire agli allievi e ai gruppi scolastici una visita guidata gratuita agli Appartamenti di Pio VII, preziosa opportunità di approfondimento per cogliere idee e spunti ai fini di una migliore ideazione del logo.