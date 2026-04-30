Roccavignale, la nuova biblioteca prende forma: finiti i lavori, al via trasferimento e catalogazione dei libri

È ormai in dirittura d’arrivo il progetto di riqualificazione dei locali dell’ex Poste, che diventeranno la nuova sede della biblioteca comunale e uno spazio polifunzionale per le associazioni di Roccavignale. Un intervento atteso da tempo che, dopo il trasferimento dell’ufficio postale nella nuova sede di piazza Ferraro avvenuto lo scorso gennaio, entra ora nella fase conclusiva.
L’amministrazione guidata dal sindaco Amedeo Fracchia ha completato i lavori edili, riconvertendo gli spazi che ospiteranno al piano terra la nuova biblioteca, pensata per garantire finalmente una maggiore accessibilità ai cittadini.
La nuova collocazione consentirà inoltre di superare le criticità della sede precedente, dove l’accesso era condizionato dal passaggio attraverso l’area dell’asilo.
“Ora dobbiamo procedere con il trasferimento e la catalogazione dei libri”, spiega il primo cittadino, sottolineando come l’intervento rappresenti un passo significativo nel percorso di riqualificazione degli spazi pubblici del paese.