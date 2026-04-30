Altare, nuove asfaltature in via XXV Aprile e su un tratto di via Matteotti

La Giunta comunale di Altare ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade comunali, in particolare di via XXV Aprile e di un tratto di via Matteotti, per un importo complessivo pari a 32.614,40 euro.
L’intervento riguarda il rifacimento del manto stradale in aree che presentano evidenti segni di deterioramento, con buche e irregolarità che compromettono la sicurezza della circolazione.
Il progetto, redatto dall’Ufficio tecnico comunale, prevede operazioni di fresatura e successiva bitumatura, oltre alla sistemazione della segnaletica orizzontale e al rifacimento di un attraversamento pedonale rialzato.
L’opera sarà finanziata interamente attraverso fondi di bilancio comunale, con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.