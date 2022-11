Punto Nascite, Rozzi (FdI): "Finché non ci sarà il personale necessario, unica struttura in provincia al Santa Corona"

"Fin dall’inizio ho sostenuto che l’unico punto nascite possibile in provincia dovesse stare nel DEA di II livello del Santa Corona. Fui tacciata da molti di campanilismo quando in realtà era solo evidenza scientifica legata in particolar modo alle patologie tempo dipendenti che possono colpire le donne in gravidanza". Lo afferma Silvia Rozzi, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale a Pietra Ligure, nel giorno in cui si è raggiunto il secondo anno di chiusura del punto nascite dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.