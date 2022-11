Celle, il consigliere Abate lascia la minoranza: "Diversità nell’intendere e praticare la politica locale"

Jacopo Abate esce dalla minoranza di Uniti per Celle per confluire nel gruppo misto.

Questa la decisione del consigliere comunale cellese che ha deciso così di interrompere la sua avventura nel parlamentino di Celle insieme al capogruppo Remo Zunino e ai colleghi Stefano Barlo e Alberto Vigna.

"Ritengo sia un obbligo ed un dovere comunicare la mia scelta di non fare più parte da oggi del gruppo consiliare 'Uniti per Celle', decisione sofferta e meditata. Le motivazione non sono di carattere personale o di contrasto con gli altri componenti ma semplicemente una diversità nell’intendere e praticare la politica locale" spiega Abate.

"Sono stato eletto e da questa responsabilità non intendo sottrarmi, continuerò a svolgere regolarmente il mio ruolo fino alla fine del mandato. Pertanto rivendico per me un'autonomia di giudizio e azione nell’assolvimento delle mie funzioni in veste di consigliere comunale di minoranza indipendente - conclude il consigliere che faceva parte della maggioranza dal 2014 al 2019 nell'ultimo mandato dell'ex sindaco Renato Zunino - Certo di un confronto tra le parti sempre costruttivo e orientato alla crescita del nostro paese ringrazio per l’attenzione".