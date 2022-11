Medusei al convegno sulle patenti speciali per persone con disabilità: "Liguria punto di riferimento a livello nazionale"

Questa mattina il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei ha preso parte al convegno “Una patente per tutti, dalla CML al muoversi in Libertà”, svoltosi presso NH Hotel, alla Spezia, e dedicato in particolare alle procedure per il rilascio, la prescrizione degli ausili alla guida e le modalità di conseguimento delle patenti speciali. Ad organizzarlo l'Anglat Liguria (Associazione nazionale guida legislazioni handicappati trasporti), con il coinvolgimento diretto delle sezioni della Spezia e Genova.

"Nella nostra Regione si sta facendo un grande lavoro in questo delicato ed importante settore: la Liguria si sta configurando come un punto di riferimento, a livello nazionale, per il miglioramento della mobilità delle persone che hanno disabilità motorie", ha detto il presidente Medusei, rimarcando che Anglat questa mattina ha presentato un progetto per aiutare, anche economicamente, le persone che intendono conseguire la patente speciale. Durante l'incontro sono state presentate anche delle vetture speciali, dedicate a persone con disabilità. Si tratta di vetture multi adattate che saranno messe a disposizione delle autoscuole genovesi e spezzine.

"Il Consiglio regionale si impegna, per quanto è nelle sue possibilità, a sostenere le iniziative che possano agevolare la mobilità di chi ha disabilità motorie, aumentandone così il grado di autonomia", ha ribadito Medusei, evidenziando il contatto costante dell'Assemblea legislativa con la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata.

"Il conseguimento della patente speciale per la persona con disabilità - ha ribadito il presidente – ne aumenta l'autonomia, tappa fondamentale per l'integrazione sociale". Medusei ha quindi ringraziato, per l'importante lavoro che svolgono, Claudio Puppo, presidente di Anglat Liguria, e Emanuele Valenza, responsabile provinciale di Anglat La Spezia e tutta l’Anglat nazionale.