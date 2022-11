Nuovo Piano sociosanitario, Russo (sindaco Savona): "Assurdo ipotizzare la chiusura del Punto Nascite dell'ospedale San Paolo"

"Ancora una volta Apprendiamo dai giornali le linee politiche che riguardano il territorio senza alcun coinvolgimento dei comuni. È ormai una abitudine che però è intollerabile perché porta a scelte sciagurate come questa e come abbiamo visto per il PRIIMT. La Regione ignora Savona ma Savona non lo accetta", aggiunge il primo cittadino.

"Le notizie apparse oggi sul piano socio sanitario sono incredibili e sconcertanti". Queste le parole del sindaco di Savona Marco Russo in merito al nuovo Piano sociosanitario.

"In secondo luogo, come abbiamo detto mesi fa, è assurdo anche solo ipotizzare la chiusura del Punto Nascite dell'ospedale San Paolo, nel più grande bacino di utenza della provincia. Fare così significa non solo piegare il nosocomio ma privare i cittadini di un servizio essenziale".

"Infine il balletto di apertura e chiusura del punto nascite del San Paolo o del Santa Corona, ha come unico obiettivo di mettere i territori savonesi gli uni contro gli altri, invece la nostra provincia deve essere compatta e capace di esprimere una visione unica e lungimirante per evitare decisioni assurde come questa. Savona deve reagire e l’amministrazione comunale farà la sua parte", conclude Russo.

Aggiunge la vice sindaco di Savona Elisa Di Padova: "Inaccettabile, paradossale e senza giustificazione la decisione di privare l'ospedale San Paolo di Savona del reparto di maternità".

"L'eliminazione di questo servizio essenziale è l'ennesimo tassello di una politica sanitaria che va a indebolire la nostra città e il nostro territorio, creando gravi conseguenze: dalla creazione di un disagio fino alla messa a rischio della salute delle donne e dei bambini. Non è accettabile privarci di un servizio essenziale come la maternità, l'anello naturale più vicino tra la vita di ciascuno di noi e il mondo delle cure e della sanità pubblica, connessione non solo con l'attività strettamente legata alla salute nel momento del parto ma con tutto il mondo dell'assistenza e della rete territoriale dei primi mesi di vita".

"Porta di accesso ai servizi, fatta di persone e competenze, perché dalla Maternità le persone escono "genitori" profondamente diversi da come sono entrati. Tutto questo va contro ogni logica e contrasta anche con il rilancio del territorio savonese - conclude la Di Padova - Per questo, per la nostra comunità, i nostri figli e i nostri nipoti, dobbiamo pretendere il diritto di nascere a Savona, nel nostro capoluogo".