Punto Nascite di Savona, il consigliere Santi: "Ho contattato Toti, quelle che girano sono solo indiscrezioni"

"Ho contattato direttamente il Presidente Toti il quale mi ha assicurato che il piano sanitario non è ancora stato varato dalla giunta".

A dirlo è il capogruppo in consiglio comunale della lista Toti per Savona Pietro Santi che ha avuto nella giornata di oggi un'interlocuzione con il Governatore ligure in merito al Punto Nascite dell'ospedale San Paolo e all'ipotesi presente nella bozza del piano socio sanitario ligure di una chiusura, con la riapertura solo del Punto dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

"Quelle che girano sono indiscrezioni che, quando avranno certezze amministrative, apriranno il confronto. Oggi commentare o discutere indiscrezioni in sede amministrativa sarebbe sbagliato" ha continuato Santi.

"Nel merito il sistema sanitario regionale è collettivo. Non esistono interessi dei savonesi, dei genovesi, degli spezzini o degli imperiesi. Ma dei liguri" conclude il capogruppo di Toti per Savona.