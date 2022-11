Caro energia, Natale low cost a Vado: albero di luci solo in via Cavour

Il caro energia sta mettendo in ginocchio anche le amministrazioni locali e il comune di Vado ha deciso di diminuire sensibilmente la classica installazione delle luminarie natalizie.

"In occasione delle festività natalizie e di fine anno è consuetudine per questa amministrazione provvedere all'abbellimento delle piazze cittadine e delle frazioni con strutture decorative luminose in grado di allietare l'attesa delle sacre festività ed illuminare le notti più buie dell'anno - dicono dal comune vadese - la grave crisi economica collegata all'imprevisto innalzamento delle spese relative alle forniture di energia elettrica e dei servizi in genere che ha investito in maniera trasversale tutte le imprese del territorio e la cittadinanza, ha indotto ad effettuare, in segno di profondo rispetto per i propri cittadini, diverse considerazioni in merito alla conferma, anche per il corrente anno, di tutti allestimenti luminosi già effettuati".

Da lì la decisione di allestire solo un'unica luminaria natalizia, un albero di luci nella centrale piazza Cavour.