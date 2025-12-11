Carcare, lo storico ristorante “Il Girasole” cambia volto dopo più di vent’anni: dal 2026 pizza e farinata solo da asporto

Dopo oltre vent’anni di intensa attività che ha incontrato il favore di tanti clienti affezionati – con il locale sempre gremito, a pranzo e a cena, anche in settimana - il ristorante “Il Girasole” di Carcare si prepara a una rivoluzione negli orari e nel modello di servizio. Da gennaio 2026, l’apertura serale sarà solo per l’asporto di pizza e farinata, e solo dal lunedì al giovedì; a pranzo, cucina come sempre, dal lunedì al sabato; chiusura totale la sera nei weekend.

Una “rivoluzione” che era nell’aria da tempo, con i due storici titolari, Alberto Castellano e Roberto Sturiale, decisi a “tirare un po’ il fiato” dopo tanti anni di duro lavoro: "Dopo oltre vent’anni passati a dare il massimo, con aperture sia a pranzo che a cena tutti i giorni tranne la domenica, pensiamo sia arrivato il momento di dedicare più tempo a noi stessi e alle nostre famiglie”.

Da gennaio 2026, il nuovo orario del “Girasole” sarà dunque il seguente: a pranzo, cucina con servizio di mezzogiorno dal lunedì al sabato. La sera, pizza e farinata solo da asporto, dal lunedì al giovedì, dalle 16.30 alle 20.30

“Il Girasole” sarà inoltre aperto su prenotazione per feste di compleanno, cerimonie varie, cene di gruppo e verranno organizzare serate a tema pubblicizzate attraverso whatsapp, sui social e con locandine e volantini. Concludono Sturiale e Castellano: “Vogliamo ringraziare tutti i nostri clienti che in questi anni ci hanno dimostrato affetto e fedeltà. Questo non è un addio, ma un 'arrivederci con calma'. Vogliamo continuare a fare questo lavoro ma conciliandolo con la vita privata che abbiamo finora molto sacrificato".