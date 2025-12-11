Cairo punta sulle colonnine elettriche: avviso pubblico per operatori interessati

Il Comune di Cairo Montenotte lancia un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici per la progettazione, installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici sul suolo pubblico. L’iniziativa rientra nell’obiettivo di creare una rete capillare di punti di ricarica sul territorio comunale.

Il progetto prevede l’installazione di almeno due colonnine, di cui una in una frazione e almeno una a ricarica veloce (“fast charging”). Ogni postazione includerà due stalli di sosta riservati ai veicoli in ricarica, e sarà a carico dell’operatore l’installazione, la manutenzione e la gestione delle colonnine, comprese le autorizzazioni necessarie e la connessione alla rete elettrica.

Le infrastrutture dovranno rispettare standard tecnici europei, garantire l’accesso 24 ore su 24, permettere la ricarica anche agli utenti occasionali e prevedere sistemi di pagamento universali e digitali. Gli operatori dovranno inoltre aggiornare la Piattaforma Unica Nazionale (PUN) con le informazioni sui punti di ricarica, garantendo trasparenza e facilità di utilizzo.

La concessione del suolo pubblico avrà una durata di dieci anni, rinnovabile previo accordo, e non comporterà oneri per l’Amministrazione. Alla scadenza, l’operatore dovrà provvedere alla rimozione delle colonnine e al ripristino dei luoghi.

Le manifestazioni di interesse devono essere inviate entro il 15 gennaio 2026 alle ore 12 tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comunecairo.it, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito istituzionale del Comune.