Bozzano: "La Regione crei una scuola di formazione professionale nel settore della conduzione dei treni"

"Il mercato del lavoro oggi richiede professionalità nel campo della conduzione dei treni, aprendo spazio a nuovi posti di lavoro. La provincia di Savona, in Val Bormida, possiede una tradizione industriale consolidata nel settore del trasporto su rotaia. Ho quindi chiesto a Regione Liguria, con un ordine del giorno che sarà discusso in Consiglio regionale, di provvedere a istituire a Cairo Montenotte una nuova scuola di formazione professionale per il conseguimento dei titoli per la conduzione dei treni, così da dare risposta al mercato con personale qualificato che qui potrà trovare l’habitat ideale per formarsi".

Cosi commenta il consigliere regionale di "Cambiamo!" Alessandro Bozzano che aggiunge: "Mentre sul mercato oggi esiste una forte richiesta di professionalità specifiche quali le figure del Capo Stazione e di manutentori dei treni, va rilevato che in Val Bormida per il settore è presente una tradizione industriale consolidata nel tempo, con la presenza di aziende considerate leader per la componentistica delle carrozze da trazione. Ciò apre una grande possibilità per la nostra Val Bormida, che è da considerare a tutti gli effetti la sede vocata alla collocazione di una scuola per l’ottenimento di qualifica e brevetti specifici. Infatti, le professionalità richieste dovranno essere formate all'interno di istituti professionali qualificati che abbiano la possibilità, attraverso le aziende presenti in loco, di avere a disposizione carrozze, vagoni e binari per l’aspetto pratico della formazione. Tale scuola professionale potrà essere gestita attraverso sinergie con scuole e accademie già esistenti in Liguria, con il contributo qualificato delle Confederazioni di settore esistenti sul territorio, quali ad esempio Confcommercio".

"Ritengo sia un’occasione che il nostro territorio non deve farsi scappare. Ho quindi presentato un ordine del giorno con lo scopo di ottenere l’appoggio di tutto il Consiglio regionale nella richiesta a Regione Liguria di istituire in Val Bormida, nel comune di Cairo Montenotte in quanto territorio vocato ad ospitare tale istituto, una scuola di formazione professionale per il conseguimento dei titoli per la conduzione dei treni.