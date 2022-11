Sanità, Riolfo (Lega): “Necessarie idonee iniziative a sostegno delle strutture residenziali sociosanitarie liguri”

“E’ necessario che Regione Liguria metta in campo idonee iniziative a sostegno delle strutture residenziali sociosanitarie liguri. In tal senso, ho presentato un’interrogazione alla giunta regionale. L’emergenza Covid-19 ha inciso pesantemente pure sulla rete extra ospedaliera ligure e le attività hanno dovuto sostenere costi straordinari con ingenti perdite finanziarie, tenendo conto che il sistema tariffario è sostanzialmente fermo dal 2005. In generale, il rincaro dei costi proiettato su circa 250mila anziani non autosufficienti dell’intero sistema nazionale significa oltre un miliardo di euro di perdita all’anno per tutte le strutture residenziali sociosanitarie. In particolare, in Liguria non possiamo perdere questi importanti presidi perché sono fondamentali per il nostro territorio. Occorre garantire la loro sopravvivenza, evitando un taglio dei servizi o un aumento delle rette che andrebbe a gravare sulle famiglie di anziani e fragili. Pertanto, in funzione del mantenimento di tutti gli standard strutturali previsti, è necessario sostenere queste attività”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Mabel Riolfo.