Riscaldare casa senza gas grazie ad appositi sistemi ecosostenibili

Casa Gas Free è un'associazione ambientalista italiana (no profit) che ha a cuore la sostenibilità e la tutela dell'ambiente e che da diversi anni porta avanti un progetto di degassificazione di tutte le abitazioni presenti sul territorio nazionale. Secondo l'Associazione infatti, effettuare una totale degassificazione delle case italiane, eliminando l'utilizzo di qualsiasi combustibile di origine gassosa o fossile, rappresenta sicuramente un progetto ambizioso ma realizzabile, oltre che assolutamente necessario. Si tratta di un obiettivo tuttavia raggiungibile soltanto con un cambiamento culturale, ed è per questo che si occupa di diffondere la cultura Gas Free a tutti i livelli, rivolgendosi a tutti.

Il progetto

Casa Gas Free nasce nel 2011, con la realizzazione di un progetto pilota grazie al quale il team è riuscito a progettare ed a costruire la prima casa in zona climatica E funzionante su radiatori, senza l'utilizzo di alcun combustibile fossile, la quale è tutt'oggi perfettamente funzionante. Il Progetto Casa Gas Free in particolare ha come obiettivo la totale eliminazione, da ogni abitazione presente sul territorio italiano, di combustibili di origine gassosa o derivanti da fonti non rinnovabili. Il progetto si rivolge a tutti: a privati cittadini proprietari di abitazioni, a progettisti, alle aziende, alle imprese, alle amministrazioni locali e così via. Il progetto ha nel corso degli anni ricevuto l'appoggio e l'approvazione da parte di diversi marchi importanti operanti nel settore, a conferma dell'importanza dell'obiettivo portato avanti. Il team è composto unicamente da soggetti competenti e specializzati in materia, che negli anni hanno acquisito un'esperienza sempre maggiore nel settore, riuscendo ad espandere il progetto Gas Free su tutto il territorio nazionale. Dal 2017 inoltre, Casa Gas Free è un marchio regolarmente registrato per la certificazione omonima.

La certificazione Casa Gas Free

Il team dell'associazione si occupa inoltre del rilascio della Certificazione Casa Gas Free, in presenza di determinati requisiti. La certificazione attesta che l'abitazione in questione è gestita in modo sostenibile, non utilizzando fonti fossili o combustibili di origine gassosa in loco, ma ricorrendo a energie rinnovabili, rispettando e tutelando in tal modo l'ambiente. Una casa certificata Gas Free garantisce un maggior risparmio per quanto concerne le spese relative al riscaldamento invernale o al raffreddamento estivo, alla produzione di acqua calda sanitaria, alla cottura dei cibi e alla produzione di energia elettrica. Una casa conforme alla Certificazione Casa Gas Free garantisce inoltre un maggior comfort abitativo e una maggior sicurezza, riducendo il rischio di incendi domestici o esplosioni, ed eliminando il rischio di inalazione di idrocarburi, dannosi per la salute.

In particolare, essere in possesso della certificazione offre tre vantaggi principali:

• dona un maggior prestigio, in quanto l'abitazione ha un minor impatto ambientale, è più sicura e meno onerosa da gestire. Essere in possesso della certificazione Casa Gas Free comporta grandi benefici non solo per l’abitazione in questione, ma per l'intero ambiente;

• accresce il valore economico dell'abitazione in quanto nel mercato immobiliare una casa più sostenibile assume un valore monetario maggiore rispetto ad uno stabile tradizionale;

• dona una maggior garanzia di raggiungere il risultato Gas Free, in quanto offre la possibilità di poter far controllare da un professionista indipendente (appartenente alla rete di professionisti partner Casa Gas Free) il direttore che seguirà l'intero progetto e la ditta che si occuperà della realizzazione degli impianti necessari per riscaldare la casa senza gas.

Come ottenere la certificazione

Per ottenere la certificazione è necessario che la propria abitazione rispetti i requisiti elencati nel Protocollo Casa Gas Free, visionabile e scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale. In particolare il Protocollo richiede che l'abitazione non utilizzi in loco alcun combustibile di origine gassosa o di origine fossile tra cui gpl, metano, petrolio, carbone, biogas, benzina, gasolio, olio combustibile e così via. È invece ammesso l'utilizzo di combustibili di origine vegetale e in generale di qualsiasi combustibile derivante da fonti rinnovabili. Per richiedere la Certificazione Casa Gas Free è sufficiente compilare il modulo "Verifica CGF" ottenibile contattando l’associazione via mail o telefonicamente. Al termine della procedura verrà rilasciata la certificazione, spedita presso l'indirizzo indicato nel modulo e firmata da un membro dello Staff. Oltre a questa viene rilasciata anche una targhetta da poter apporre all'esterno oppure all'interno della propria casa, quale testimonianza della sostenibilità della propria abitazione.