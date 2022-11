Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: a Tovo una serie di iniziative

"Il 25 novembre si celebra la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne e quest'anno anche il Comune di Tovo San Giacomo ha organizzato una serie di iniziative per ricordare le vittime e per affrontare il tema della violenza di genere". Lo annuncia Alessandro Oddo, sindaco di Tovo San Giacomo.

"Si inizia venerdì 25 novembre alle 9 quando davanti alla nostra scuola in via Accame sarà inaugurata la panchina rossa realizzata dagli alunni e docenti della Scuola Primaria 'Tobia Oddo' nell'ambito del Patto educativo di Comunità. La panchina rossa, colore del sangue, è il simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza, ma è anche il simbolo di un percorso di sensibilizzazione verso il femminicidio e la violenza maschile sulle donne" aggiunge il primo cittadino.

"Sempre venerdì 25, alle 21, la Compagnia Teatrale 'Gli Zanni' metterà in scena 'Donne in teatro', con Cira Graziano, Filomena Angelico, Elisabetta Galano e Antonietta Rembado, regia di Nino Manitto. Per le tematiche rappresentate, è consigliata la partecipazione di un pubblico adulto".

"Infine, sabato 26, dalle 16, presso la Palestra Comunale di via Accame, la APS Team Friends, in collaborazione con la Polisportiva del Finale ASD, terrà un corso di autodifesa personale riservato alle donne" prosegue il sindaco Oddo.

"Tutte le iniziative avranno carattere gratuito e si svolgono grazie alla preziosa collaborazione del Comune con varie associazioni e organizzazioni: l'Istituto Comprensivo Statale di Pietra Ligure, la Polisportiva del Finale ASD e il Salone delle Feste Tovo S. Giacomo" conclude il sindaco tovese.