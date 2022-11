A Giustenice nascerà un polo scolastico di riferimento per tutta la Val Maremola

A Giustenice sono stati affidati i lavori del nuovo polo scolastico che comprenderà in un unico edificio la scuola dell'infanzia e quella primaria: l'azienda che ha vinto la gara d'appalto è la Preve Costruzioni.

L'istituto, che sorgerà su un terreno che il Comune ha acquistato da un privato, verrà affiancato da posti auto, da un parco giochi ma anche da un'area che ospiterà sentieri in grado di ampliare l'offerta outdoor della zona: due milioni e 370 mila euro il costo complessivo dell'opera, finanziata in parte grazie ai fondi del Pnrr e in parte grazie a quelli comunali.

Ma le buone notizie per l'ente dell'entroterra pietrese non finiscono qui. È stata infatti finanziata con oltre 1 milione e 258 mila euro una sezione "Primavera dell'asilo nido" (riservata ai bambini tra i 24 e 36 mesi). "C'è grandissima soddisfazione - commenta il sindaco Mauro Boetto - la sezione 'Primavera' affiancata alla scuola dell'infanzia e a quella primaria garantirà un vero e proprio polo scolastico di riferimento per tutta la Val Maremola".

"Le nuove strutture, che andranno a valorizzare un'area al centro di Giustenice, saranno dotate di pannelli fotovoltaici in modo tale da essere autosufficienti a livello energetico - spiega ancora il primo cittadino - il nuovo polo scolastico permetterà inoltre di liberare spazi del palazzo comunale attualmente occupati proprio dalle scuole, spazi che potranno così essere dedicati per finalità sociali. Stesso discorso vale per i locali della parrocchia che attualmente ospitano i nostri bambini".

"I lavori del primo lotto partiranno entro il prossimo 31 dicembre, quelli del secondo lotto dovranno invece partire entro la fine di marzo" ha infine aggiunto il sindaco Boetto. L'ufficio tecnico comunale, guidato dall'ingegner Andrea Boido, informa che il termine dei lavori per scuola materna e primaria è fissato per il 31 dicembre 2024, mentre la costruzione per la sezione primavera sarà invece conclusa entro la fine del 2025.