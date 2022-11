Cos'è l'organigramma aziendale e perché le aziende non possono farne a meno

Le aziende moderne devono muoversi come un sol uomo per pianificare le strategie future e portarle avanti secondo uno schema e un ordine preciso. Per raggiungere la massima qualità, efficienza e affidabilità ormai tutte le aziende, da quelle più piccole fino alle multinazionali, non possono fare a meno dell’organigramma aziendale.

L’organigramma aziendale fondamentalmente è un documento che identifica la struttura organizzativa di un’azienda, comprensiva di tutte le scelte strategiche adottate, della divisione del lavoro e delle varie relazioni che ci sono tra i diversi team. In questo modo tutti i processi lavorativi sono perfettamente organizzati e interconnessi gli uni tra gli altri, dando la possibilità agli stessi dipendenti di ottimizzare il loro tempo e aumentare la produttività in un ambiente stimolante e creativo.

Quando e come utilizzare un organigramma aziendale

Di organigramma ne esistono diversi modelli che vanno scelti in base alla tipologia di azienda e alle proprie necessità ed esigenze. Un perfetto esempio di organigramma aziendale lo fornisce EdrawMax, un potente strumento di Wondershare che dà un grande supporto alle aziende e di cui parleremo più approfonditamente nel successivo paragrafo.

L’organigramma aziendale viene usato quando c’è bisogno di pianificare le strategie future, monitorare l’andamento dell’azienda e dividendo i compiti e le mansioni tra le diverse risorse. A seconda del tipo di business e degli obiettivi prefissati è possibile scegliere un organigramma, che può ovviamente essere modificato e personalizzato nel corso del tempo in base alle mutate necessità.

L’organigramma va poi scelto secondo 3 principali tipologie di struttura organizzativa:

struttura funzionale;

divisionale;

a matrice.

La struttura funzionale è quella più diffusa e prevede la segmentazione dell’azienda in aree affini come acquisti e vendite, ufficio tecnico, produzione, amministrazione ecc. Viene generalmente adottata dalle piccole realtà che operano principalmente a livello locale o nazionale e che si rivolgono a mercati interni.

Questo modello consente di ottimizzare il lavoro delle singole risorse che hanno ruoli molto specializzati a beneficio di un miglior rendimento in ogni singolo settore.

La struttura divisionale tende invece a frammentare l’azienda per ottimizzare le prestazioni dei singoli team. A seconda delle necessità alcuni compiti possono essere assegnati a due settori, oppure affidati ad un unico team.

Questa soluzione determina un maggior dinamismo all’interno dell’azienda, anche perché crea una sana competizione tra i vari dipendenti.

Infine c’è la struttura a matrice che rappresenta un mix dei due modelli precedentemente indicati. In questo caso i ruoli decisionali vengono identificati con maggiore chiarezza, a beneficio di una maggiore velocità ed efficienza a livello comunicativo e decisionale.

Come disegnare un organigramma aziendale?

Addentriamoci adesso nell’aspetto più tecnico della questione: come disegnare un organigramma funzionale? A questa domanda risponde EdrawMax, un software di ultima generazione estremamente potente che fornisce diverse tipologie di diagrammi.

L’organigramma funzionale è strutturato con la presenza di dirigenti in alto e gli altri dipendenti in basso. Le persone a loro volta vengono suddivise in base all’area di lavoro e alle responsabilità all’interno dell’azienda.

Una start-up generalmente usa un organigramma semplice, in quanto c’è un unico responsabile al vertice e sotto di lui gli altri responsabili. La struttura dirigenziale dell’azienda è molto snella, quindi lo stesso organigramma è piuttosto minimal.

Le piccole imprese usano un organigramma piatto, simile a quello delle start-up, per migliorare l’efficienza lavorativa e ottimizzare i costi.

Ben diverso è il discorso delle grandi aziende che invece hanno una struttura dirigenziale molto più complessa e che quindi hanno bisogno di modelli più strutturati e ampi. Al vertice c’è il capo e poi, con un modello a cascata, tutti gli altri dirigenti e i dipendenti che rientrano nel loro team aziendale.

Questa struttura è necessaria per consentire agli stessi impiegati di capire chi è il loro referente nel loro ambito lavorativo evitando confusione nell’assegnazione del lavoro.

Il software EdrawMax propone tanti altri modelli di organigramma modificabili e stampabili secondo le proprie necessità e adattabili ad ogni azienda.