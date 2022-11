Vado dice no alla violenza contro le donne: posizionati su un telo rosso tutti i nomi delle vittime del 2021-2022

Un drappello di stoffa rossa posizionato dalla fontana di Piazza Cavour con diversi cartelli sopra e tutti i nomi scritti delle donne uccise nel 2021 e 2022.

Questo pomeriggio a Vado Ligure in occasione della Giornata contro la violenza di genere, è stato dato un segnale forte, di solidarietà, di denuncia, e, per quanto possibile, di impegno per contrastare questa “cultura” della violenza e del possesso.

Il presidio è stato organizzato con il patrocinio del comune di Vado Ligure ed in collaborazione con Aned Savona-Imperia, Avis di Vado Ligure, Croce Rossa Comitato Vado Ligure e Quiliano, Lions Club Vado Ligure e Quiliano e le sezioni Anpi di Valle di Vado Ligure, Zinola, Valleggia e Quiliano.

"Il flash mob sarà in memoria delle vittime di femminicidio. E’ necessario ancora più forte e costante l’impegno delle istituzioni, degli istituti scolastici, delle famiglie e di tutti i singoli cittadini per eliminare questa assurda piaga sociale. Si invita la cittadinanza a partecipare" hanno spiegato dall'Anpi.

All'iniziativa ha partecipato oltre all'amministrazione comunale anche il Questore di Savona Alessandra Simone.